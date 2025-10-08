Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 22 e il 26 settembre 2025
Nel corso di questa settimana i Tribunali hanno trattano del decesso di un lavoratore, della locazione, del mantenimento dei figli maggiorenni, del trattamento giuridico-economico dei lettori di madre lingua straniera e, infine, del certificato di passaggio in giudicato della sentenza.
***
LAVORO E FORMAZIONE
Decesso di un lavoratore – Congiunti – Danno iure proprio – Prova
(Cc, articoli 1223, 2043, 2087 e 2697; Cp, articoli 40 e 41)
Sottolinea in sentenza il Tribunale ...