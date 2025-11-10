Niente crediti prededucibili nella composizione negoziata della crisi
Il Tribunale di Milano respinge l’istanza: nessuna assimilazione a una procedura concorsuale
Da tempo le Corti di merito si domandano se la prededuzione – volgarmente, il diritto di alcuni creditori di essere pagati prima degli altri – trovi applicazione solo nelle procedure “in senso stretto” concorsuali, ovvero anche nei percorsi extragiudiziali di composizione della crisi, in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Milano (decreto 9 ottobre 2025) ha affrontato il tema nello specifico caso dei rapporti pendenti durante la composizione negoziata della ...