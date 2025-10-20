Niente tenuità del fatto con due illeciti oltre quello per cui si sta procedendo
In questo caso va riscontrata l’abitualità del reato, ostativa all’applicazione del regime della tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp)
Niente tenuità del fatto per l’imputato che ha commesso almeno due illeciti, oltre quello per cui si sta procedendo. In questo caso, infatti, la Cassazione (sentenza n. 34243/25) ha ravvisato l’abitualità del reato ostativa all’applicazione della tenuità del fatto ex articolo 131 bis-cp.
La vicenda
Venendo ai fatti un soggetto - dopo essere stato condannato dai giudici di merito - ha ...