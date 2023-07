No al riconoscimento facciale nelle manifestazioni pacifiche di Marina Castellaneta

Mosca censurata per la condanna di un attivista identificato nella metro









L’utilizzo della tecnologia di riconoscimento facciale nel contesto di una manifestazione pubblica pacifica è in contrasto con gli ideali e i valori di una società democratica fondata sullo stato di diritto. È la Corte europea dei diritti dell’uomo a stabilirlo con la sentenza depositata ieri (ricorso n. 11519/29, Glukhin contro Russia) con la quale Strasburgo ha precisato che se una manifestazione non è violenta e non crea alcun pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, gli Stati non possono...