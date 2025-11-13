Obbligazioni: quando il terzo estraneo si fa carico della prestazione altrui
Si presume che l’atto sia stato compiuto gratuitamente, pagando il terzo un debito non proprio e non prevedendo la struttura del negozio alcuna controprestazione in suo favore
Evidenzia il Tribunale di Bari (tra l’altro) - sentenza 28 ottobre 2025 n. 3869 - come la datio in solutum - costituente l’adempimento da parte di un terzo di una altrui obbligazione, finalizzato all’estinzione di una obbligazione con prestazione diversa da quella originariamente pattuita - possa intendersi, avuto riguardo al singolo caso concreto, quale atto a titolo oneroso o gratuito.
Natura unilaterale dell’adempimento
Premesso che la natura unilaterale dell’adempimento del terzo ex articolo 1180 del codice civile implica la gratuità...