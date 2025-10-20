Ocf, proclamati i componenti della Assemblea per il triennio 2025-2028

Nel corso del XXXVI Congresso Nazionale Forense, dal titolo “L’Avvocato nel futuro. Pensare da legale, agire in digitale”, sono stati proclamati i nuovi componenti dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), che resterà in carica per il triennio 2025-2028. I 55 rappresentanti dell’Avvocatura italiana, provengono da tutti i distretti di Corte d’Appello.

Il Presidente del CNF Francesco Greco ha ringraziato l’Assemblea uscente per il lavoro svolto, ed ha rivolto i migliori auguri ai nuovi componenti.

«Il Congresso di Torino – ha dichiarato il coordinatore uscente Mario Scialla – ha rappresentato un passaggio fondamentale per la vita democratica dell’Avvocatura. L’Organismo Congressuale Forense nasce proprio dal Congresso e ne esprime la continuità: luogo di pluralismo, ma anche di responsabilità comune nel difendere i diritti e rafforzare il ruolo sociale dell’avvocato. L’auspicio è che la nuova Assemblea possa proseguire questo cammino con la stessa coralità che ha contraddistinto il mandato uscente».

La nuova Assemblea sarà chiamata a eleggere, nelle prossime settimane, l’Ufficio di Coordinamento, che guiderà l’Organismo nella prossima fase di attività, in un contesto in cui l’Avvocatura è chiamata a confrontarsi con le sfide dell’innovazione digitale, dell’accesso alla giustizia e della sostenibilità del sistema forense.

La composizione, conclude la nota dell’Organismo Forense “rispecchia la rappresentanza territoriale e associativa dell’Avvocatura, con un equilibrio tra componenti riconfermati e nuovi ingressi, tra cui numerose giovani professioniste e professionisti che testimoniano il rinnovamento in atto nella categoria”.

COMPONENTI DELL’ASSEMBLEA OCF 2025–2028

ANCONA – Andrea Necchi

BARI – Nicola Dammacco, Stefano Pio Foglia

BOLOGNA – Luca Massari, Paolo Rossi, Giovanni Tarquini

BRESCIA – Silvia Viardi

CAGLIARI – Vito Cofano, Gianluigi Perra

CALTANISSETTA – Giuseppe Milano

CAMPOBASSO – Roberta Moscardino

CATANIA – Carmelo Bentrovato, Antonino Guido Distefano

CATANZARO – Francesco Calvelli, Mario Pace

FIRENZE – Alessandra Joseph, Paolo Oliva

GENOVA – Andrea Corrado

L’AQUILA – Federico Squartecchia

LECCE – Vincenzo Caprioli, Fedele Moretti

MESSINA – Andrea Pirri

MILANO – Elisabetta Brusa, Valentina Masi, Alessandro Mazzone, Vincenzo Spezziga, Benedetto Tusa, Francesca Maria Zanasi

NAPOLI – Giovanni Barile, Loredana Capocelli, Lidia Caso, Antonio Famiglietti, Ottavio Pannone, Nicoletta Ranieri

PALERMO – Giuseppe Muffoletto, Giuseppe Siino

PERUGIA – Ermes Farinazzo

POTENZA – Mariangela Spinella

REGGIO CALABRIA – Carlo Morace

ROMA – Stefano Armati, Alessandro Bianchini, Carla Canale, Massimiliano Cesali, Pietro Di Tosto, Mary Dominici, Elisabetta Rampelli

SALERNO – William Nocera

TORINO – Danilo Cerrato, Emiliana Olivieri, Paolo Ponzio

TRENTO – Andrea Gnecchi

TRIESTE – Igor Visentin

VENEZIA – Paolo Bogoni, Laura Massaro, Erminio Mazzucco