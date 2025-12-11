Civile

“Patti Chiari”: l’adesione alla guida impone alla banca obblighi specifici a tutela dell’investitore

L’ordinanza n. 32225 chiarisce che l’adesione alla guida “Patti Chiari” impone agli intermediari l’obbligo di garantire la bassa rischiosità dell’investimento e di fornire informazioni tempestive sui cambiamenti delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente

di Anna Marino

In tema di intermediazione finanziaria, l’adesione alla guida “Patti Chiari” proposta dall’omonimo consorzio comporta specifici obblighi per l’intermediario. Questi includono la garanzia di bassa rischiosità dell’investimento e l’assunzione di un obbligo di informazione aggiuntivo rispetto a quello generale. L’intermediario deve monitorare costantemente le condizioni economico-finanziarie dell’emittente e informare tempestivamente il cliente su eventuali modifiche che possano influire negativamente...

