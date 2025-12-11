“Patti Chiari”: l’adesione alla guida impone alla banca obblighi specifici a tutela dell’investitore
L’ordinanza n. 32225 chiarisce che l’adesione alla guida “Patti Chiari” impone agli intermediari l’obbligo di garantire la bassa rischiosità dell’investimento e di fornire informazioni tempestive sui cambiamenti delle condizioni economico-finanziarie dell’emittente
In tema di intermediazione finanziaria, l’adesione alla guida “Patti Chiari” proposta dall’omonimo consorzio comporta specifici obblighi per l’intermediario. Questi includono la garanzia di bassa rischiosità dell’investimento e l’assunzione di un obbligo di informazione aggiuntivo rispetto a quello generale. L’intermediario deve monitorare costantemente le condizioni economico-finanziarie dell’emittente e informare tempestivamente il cliente su eventuali modifiche che possano influire negativamente...