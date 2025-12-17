Provvedimento implicito: conta ciò che l’Amministrazione fa non solo quello che scrive

Il Consiglio di Stato (sentenza 9029/2025) ha chiarito che un provvedimento amministrativo può esistere anche in assenza di un atto formale, quando l’Amministrazione, attraverso comportamenti concreti e coerenti, definisce in modo chiaro e univoco il contenuto della propria decisione. Ciò accade quando l’azione amministrativa si orienta stabilmente in una certa direzione, anche nel corso dell’istruttoria, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni della volontà pubblica. La sentenza...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi