Provvedimento implicito: conta ciò che l’Amministrazione fa non solo quello che scrive
Il Consiglio di Stato ha chiarito che un provvedimento amministrativo può esistere anche in assenza di un atto formale, quando l’Amministrazione, attraverso comportamenti concreti e coerenti, definisce in modo chiaro il contenuto della propria decisione
Il Consiglio di Stato (sentenza 9029/2025) ha chiarito che un provvedimento amministrativo può esistere anche in assenza di un atto formale, quando l’Amministrazione, attraverso comportamenti concreti e coerenti, definisce in modo chiaro e univoco il contenuto della propria decisione. Ciò accade quando l’azione amministrativa si orienta stabilmente in una certa direzione, anche nel corso dell’istruttoria, senza lasciare spazio ad altre possibili interpretazioni della volontà pubblica. La sentenza...