Rc auto, indennizzo diretto anche per il riparatore che subentra nel credito
La Cassazione ammette la procedura sebbene il Codice delle assicurazioni la preveda solo per il danneggiato. Criticità anche rispetto ad altre norme
Il cessionario di un credito per il risarcimento di danni patrimoniali da incidente stradale può chiedere la liquidazione all’assicurazione del danneggiato/cedente avvalendosi della procedura di indennizzo diretto prevista dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni (Dlgs 209/2005). Lo stabilisce, in modo netto e un po’ sbrigativo, la Cassazione, con la sentenza n. 29113 del 4 novembre 2025.
La sentenza
Il ricorso riguardava una fattispecie che ha preso piede nella prassi: il danneggiato si rivolge a un ...