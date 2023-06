Rinvio pregiudiziale per il cumulo in via consensuale delle domande di separazione e di divorzio di Valeria Cianciolo

Il rinvio degli atti alla Corte di cassazione è stato disposto dal tribunale di Treviso con l'ordinanza 1 giugno 2023

La riforma Cartabia ha introdotto un procedimento unitario per i giudizi contenziosi in materia di persone, minorenni e famiglie, prevedendo altresì la possibilità di proporre, negli atti introduttivi della separazione giudiziale, la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disciplinata dall'art. 473- bis. 49 c.p.c.

Tale possibilità non è espressamente prevista nel caso in cui le domande di separazione e di divorzio siano presentate consensualmente dai coniugi.

Il...