Sanità, anche senza azione diretta l’imputato chiama l’assicuratore

Il medico imputato in un procedimento penale (per colpa medica) può citare in giudizio il proprio assicuratore della responsabilità civile per esser manlevato dalle richieste risarcitorie del terzo danneggiato costituito parte civile. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza 170 del 25 novembre 2025 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 novembre), con la quale è stata affermata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 83 del Codice di procedura penale nella parte in cui non ha previsto...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi