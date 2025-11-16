Stop alle visite genitori-figli nei casi di violenza assistita
Linea rigorosa dei giudici sugli episodi che avvengono in presenza di minori. Il delitto di maltrattamenti è integrato anche da atti di disprezzo e di offesa
Stop ai rapporti tra i figli minori e i genitori che commettono atti violenti in loro presenza. È rigorosa la linea adottata dalla Cassazione quando è chiamata a pronunciarsi nei casi in cui si verificano episodi di violenza, commessi da un genitore nei confronti dell’altro, e “assistiti” dai figli minori. E la Corte suprema ricorda anche che i comportamenti violenti non devono necessariamente essere fisici: integrano il delitto di maltrattamenti anche gli atti di disprezzo e di offesa nei confronti...