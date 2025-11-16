Stop alle visite genitori-figli nei casi di violenza assistita

Stop ai rapporti tra i figli minori e i genitori che commettono atti violenti in loro presenza. È rigorosa la linea adottata dalla Cassazione quando è chiamata a pronunciarsi nei casi in cui si verificano episodi di violenza, commessi da un genitore nei confronti dell’altro, e “assistiti” dai figli minori. E la Corte suprema ricorda anche che i comportamenti violenti non devono necessariamente essere fisici: integrano il delitto di maltrattamenti anche gli atti di disprezzo e di offesa nei confronti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi