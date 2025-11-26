Un'associazione che conclude per altri un pacchetto turisticoha le tutele del "viaggiatore"

La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulle conseguenze sui turisti in caso di fallimento di un'agenzia di viaggi e lo fa con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-445/24 (MS Amlin Insurance SE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulle conseguenze sui turisti in caso di fallimento di un'agenzia di viaggi e lo fa con la sentenza depositata il 13 novembre nella causa C-445/24 (MS Amlin Insurance SE) con la quale ha stabilito che una persona giuridica, che agisce senza scopo di lucro nello stipulare un contratto di pacchetto turistico con un'agenzia di viaggio, deve essere considerata come "viaggiatore" e beneficiare così delle tutele garantite dal diritto Ue. In particolare...