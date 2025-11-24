Una casa nel verde. Una famiglia fuori dagli schemi in Tribunale
La scelta del Tribunale di L’Aquila, seppur drastica, si configura come una misura necessaria a tutela dei minori, ponendo al centro la salvaguardia della loro sicurezza, salute e diritto a uno sviluppo armonioso
In presenza di una situazione di abbandono materiale, educativo e sanitario dei minori, giustificata per una radicale scelta ambientalista, aggravata dalla mancata collaborazione dei genitori con i servizi sociali, dalla carenza di condizioni abitative idonee e dalla violazione del diritto alla riservatezza, ma soprattutto dalla mancanza di socializzazione dei minori in un contesto scolastico, il Tribunale può sospendere la responsabilità genitoriale, affidare i minori a un tutore e disporre il loro...