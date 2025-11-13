Civile

Concorsi pubblici: titoli di studio equipollenti solo se hanno lo stesso valore legale

In molti casi è necessario valutare l’equipollenza del titolo posseduto al titolo richiesto o la possibilità di equipararlo rispetto a quanto indicato nei bandi

di Domenico Maffei

Adito in materia di partecipazione ai pubblici concorsi osserva in sentenza il Tribunale di Grosseto (sezione lavoro, sentenza 28 ottobre 2025, n. 378) come, in termini generali, possa affermarsi che due o più titoli di studio sono equipollenti quando hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica. Al tempo stesso un titolo può essere riconosciuto equivalente a un altro per effetto di una delibazione specifica per determinate finalità.

Convenzione di Lisbona

Quanto al quadro normativo di riferimento è da ...

