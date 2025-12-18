Contratto simulato quando si producono documenti che forniscono la prova della simulazione
La prova dell’accordo simulatorio richiede la produzione della controdichiarazione scritta o la dimostrazione della sua perdita incolpevole
Osserva preliminarmente il Tribunale di Latina, sezione I, sentenza 2 dicembre 2025 n. 2060, come si configuri una simulazione assoluta di un atto nell’ipotesi in cui le parti, di comune accordo, dichiarino di voler concludere un contratto, convenendo altresì, con un accordo simulatorio (controdichiarazione), che esso non produca effetto tra le stesse.
Precisamente, quanto al profilo probatorio...