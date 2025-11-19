Eredità: con l’azione di riduzione va indicata la lesione della propria quota di riserva
Il legittimario, pertanto, determina con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore
Osserva in sentenza il Tribunale di Busto Arsizio (sezione III, sentenza 3 novembre 2025 n. 1189) come, in tema di azione di riduzione, sia attività preliminare la determinazione della massa relitta, che ha funzione ricognitiva per individuare i beni del patrimonio ereditario così da determinare la quota di cui il de cuius poteva disporre (cosiddetta determinazione della quota disponibile ex articolo 556 del codice civile), che si realizza tramite la cosiddetta riunione fittizia dei beni donati dal...
La dimora abituale può essere considerata prova ai fini della residenza?
di Avv. Marco Proietti – Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti