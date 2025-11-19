Civile

Separazione: per casa familiare si intende quel luogo dove i coniugi vivevano stabilmente

L’assegnazione della casa familiare - risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare

di Alessandro Orlandi

Adito in sede di separazione personale il Tribunale di Brescia (sezione famiglia civile, sentenza 3 novembre 2025 n. 4647) si sofferma (tra l’altro) in sede di assegnazione della casa familiare da intendersi l’immobile in concreto adibito a residenza familiare che si identifica con quello in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del nucleo familiare.

L’assegnazione

L’assegnazione della...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile