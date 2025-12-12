Ferie: vanno prese quattro settimane all’anno e sono retribuite come lavoro ordinario
Un’eventuale disparità di trattamento remunerativo tra periodo di lavoro e ferie potrebbe indurre il prestatore a “non prendere” le sue ferie annuali
Il Tribunale di Salerno (sentenza 26 novembre 2025 n. 2142) ricostruisce il diritto del lavoratore alle ferie retribuite avuto riguardo sia alla disciplina del diritto interno (Articolo 36, III, della Costituzione; articolo 2109 del codice civile; Dlgs n. 66/2003, articolo 10), sia a quella propria del diritto euro-unionale (articoli 1, 7 Direttiva 2003/88; articolo 31, n. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Ue).
Si argomenta nel senso che il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane...