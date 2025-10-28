Il semplice aggiornamento non salva il piano già bocciato

L’abuso processuale si verifica quando, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, si utilizzano gli strumenti del diritto concorsuale per perseguire finalità eccedenti quelle tipiche per le quali gli stessi sono stati predisposti. Caso emblematico – spesso verificatosi nella prassi già sotto l’abrogata legge fallimentare – è quello in cui viene reiterata la domanda di concordato, in assenza di un apprezzabile mutamento delle circostanze fattuali rispetto ai precedenti tentativi di superamento...

