No passaporto al genitore che trasferendosi all’estero potrebbe non rispettare gli obblighi verso i figli
In questo caso il giudice stabilisce la durata dell’inibitoria, che non può superare due anni
Adito in materia di divorzio il Tribunale di Siena (sentenza 17 novembre 2025 n. 330) è chiamato a soffermarsi (tra l’altro) in materia di rilascio del passaporto facendo così applicazione del disposto normativo di cui all’articolo 3 bis della legge n. 1185/1967 (“Norme sui passaporti”) secondo cui “Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa dell’Unione europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni...