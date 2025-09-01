Rifiuti, pene più severe contro abbandono e roghi
Diventano delitti la gestione e la discarica abusive e la spedizione illegale. All’origine delle novità c’è la condanna della Cedu per la «Terra dei fuochi»
Contrasto più incisivo alle attività illecite in materia di rifiuti con il ricorso al diritto penale. È la strada percorsa dal Governo con il decreto legge 116/2025, in vigore dal 9 agosto e presentato al Senato per la conversione in legge. All’origine delle nuove norme c’è l’esigenza di ottemperare agli impegni derivanti dalla condanna subita dall’Italia lo scorso 30 gennaio dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione ai gravi fenomeni di inquinamento ambientale rilevati nella “Terra ...