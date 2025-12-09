Legge italiana sull’IA, dalla compliance alla governance «aziendale»

Come evidenziato nel nostro precedente contributo “Legge italiana sull’IA, dalla compliance alla governance istituzionale”, la legge n. 132/2025 ha definito l’architettura pubblica della governance italiana dell’intelligenza artificiale, individuando nelle autorità nazionali competenti (ACN e AgID) il perno di un sistema di vigilanza prevalentemente accentrato. Questa dimensione istituzionale rappresenta tuttavia solo uno dei due pilastri della governance complessiva dell’IA: l’altro è costituito...

