Giuseppe Vaciago

42 Law Firm ha assistito Niulinx, startup italiana spin-off del Politecnico di Milano attiva nello sviluppo di soluzioni per la guida autonoma, nell’avvio della sperimentazione di veicoli a guida automatica su strade pubbliche.

La società ha ottenuto l’autorizzazione del Ministero dei Trasporti per testare la propria tecnologia in condizioni reali di traffico urbano. Le prove si svolgeranno in Lombardia, nei comuni di Cernusco sul Naviglio e Brescia, su una Fiat 500e dotata di un’architettura avanzata di sensori, attuatori ridondanti e unità di calcolo ad alte prestazioni.

42 Law Firm, attraverso il partner Giuseppe Vaciago, ricopre il ruolo di Data Protection Officer di Niulinx e ha contribuito al percorso che ha accompagnato questo importante passaggio del progetto, con particolare attenzione ai profili di data protection e compliance connessi allo sviluppo e alla sperimentazione di tecnologie innovative applicate alla mobilità autonoma.