La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15487/2026, compie un significativo passo avanti nel riconoscimento del valore probatorio delle immagini digitali tratte da piattaforme di geolocalizzazione e visualizzazione territoriale come Google Earth e Google Street View.

La rilevanza delle immagini in ambito tributario

La pronuncia affronta una questione sempre più centrale nel contenzioso tributario e, più in generale, nell’accertamento dei fatti: quale efficacia possa essere attribuita alle rappresentazioni fotografiche reperite online e utilizzate per documentare lo stato dei luoghi. La controversia nasceva da alcuni avvisi di accertamento emessi in materia di imposta sulla pubblicità.

Nel corso del giudizio, a sostegno della pretesa impositiva, erano state prodotte fotografie e immagini tratte da internet, finalizzate a dimostrare la presenza, le caratteristiche e la collocazione di determinati messaggi visivi.

Il giudice di appello aveva tuttavia attribuito scarso rilievo a tale documentazione, ritenendola sostanzialmente inidonea a fondare la decisione proprio perché proveniente dalla rete.

Il giudizio della Cassazione

La Suprema Corte censura apertamente questa impostazione. Secondo i giudici di legittimità, non è consentito svalutare automaticamente il contenuto probatorio di una fotografia per il solo fatto che essa sia stata acquisita attraverso internet o mediante strumenti digitali di rappresentazione del territorio. Un simile approccio risulterebbe infatti incompatibile con la realtà tecnologica contemporanea e con la funzione stessa della prova documentale, sempre più frequentemente affidata a supporti digitali.

L’ordinanza valorizza espressamente le immagini provenienti da piattaforme quali Google Earth e Google Street View, ricomprendendole tra le riproduzioni fotografiche idonee a rappresentare luoghi, manufatti, installazioni e situazioni di fatto.

La Corte ribadisce che tali immagini costituiscono una rappresentazione della realtà e, in quanto tali, non possono essere ignorate né considerate prive di efficacia probatoria in via generale e astratta.

L’esame della prova

L’aspetto più innovativo della decisione risiede però nell’individuazione del corretto criterio di valutazione. Il punto decisivo non è la provenienza della fotografia, ma la sua attendibilità concreta. Il giudice non deve domandarsi se l’immagine provenga da internet, bensì se vi siano elementi idonei a metterne in discussione la corrispondenza con la realtà rappresentata. In altri termini, il valore probatorio non viene meno per effetto del mezzo utilizzato, ma soltanto qualora emergano specifiche ragioni che ne compromettano l’affidabilità.

Da qui deriva un importante corollario processuale. La parte che intenda contestare l’efficacia delle immagini prodotte non può limitarsi a negare genericamente i fatti che esse documentano. È invece necessario un disconoscimento puntuale, circostanziato ed esplicito, accompagnato dall’indicazione di elementi concreti che dimostrino la difformità tra quanto riprodotto e la situazione reale. Solo una contestazione specifica è idonea a ridimensionare la forza dimostrativa della documentazione fotografica.

Le conseguenze pratiche della decisione

La Cassazione, dunque, supera definitivamente ogni residua diffidenza verso gli strumenti digitali di rappresentazione territoriale. Le immagini tratte da Google Earth e Google Street View non costituiscono semplici indizi privi di consistenza probatoria, ma possono assumere un ruolo significativo nella ricostruzione dei fatti, soprattutto nelle controversie in cui assumono rilievo lo stato dei luoghi, la presenza di manufatti, la visibilità di installazioni o la collocazione di elementi materiali.

La pronuncia assume una portata che va ben oltre il caso concreto. In un contesto nel quale l’attività amministrativa, ispettiva e difensiva fa sempre più ricorso a strumenti digitali di rilevazione e documentazione, la Corte afferma un principio destinato ad avere ampia applicazione: le prove ricavate da piattaforme di osservazione territoriale devono essere valutate secondo i normali criteri dell’apprezzamento probatorio e non possono essere escluse per pregiudizio nei confronti della loro origine tecnologica.

Si tratta di una presa di posizione particolarmente significativa perché adegua il diritto processuale all’evoluzione degli strumenti di conoscenza della realtà. Le mappe satellitari e le immagini stradali non rappresentano più semplici strumenti informativi, ma possono costituire vere e proprie fonti di prova, la cui efficacia dipende dalla loro concreta attendibilità e dall’eventuale contestazione della controparte. L’ordinanza segna così un ulteriore passaggio nel processo di riconoscimento della piena dignità probatoria delle evidenze digitali, confermando che anche la giustizia tributaria è chiamata a confrontarsi con le trasformazioni tecnologiche che incidono sulle modalità di accertamento dei fatti.

Non meno rilevante è l’impatto pratico che il principio è destinato ad avere sull’attività degli enti impositori e dei contribuenti. La possibilità di utilizzare immagini tratte da Google Earth e Google Street View come elementi probatori rafforza gli strumenti di verifica e di ricostruzione dei fatti, soprattutto nelle controversie in cui la documentazione tradizionale risulta assente o difficilmente reperibile.

Al tempo stesso, la decisione impone al giudice un accertamento più approfondito, fondato sulla verifica concreta dell’attendibilità delle immagini e delle contestazioni formulate dalle parti, evitando automatismi tanto nell’ammettere quanto nell’escludere la prova digitale. In questa prospettiva, la tecnologia non sostituisce la valutazione giudiziale, ma ne diventa un supporto sempre più importante.