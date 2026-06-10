Eleonora Scalia

H-FARM Business School annuncia l’ingresso di Eleonora Scalia nel ruolo di Head of Custom Programs, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente l’offerta di formazione executive su misura dedicata ad aziende, imprenditori e manager.

Prima di entrare in H-FARM Business School, Scalia ha trascorso cinque anni in ESCP Business School, operando sui mercati europei e del Medio Oriente e contribuendo alla progettazione e realizzazione di percorsi formativi per organizzazioni di diversa dimensione e complessità.

Con una formazione da psicologa del lavoro e un percorso professionale sviluppato all’intersezione tra ricerca, apprendimento e sviluppo organizzativo, Eleonora Scalia ha maturato una solida expertise nella progettazione di programmi executive personalizzati. Il suo interesse per i processi di apprendimento innovativi nasce già in ambito accademico, attraverso una tesi di ricerca realizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino sull’impatto delle metodologie di apprendimento innovative nelle organizzazioni.

Nel nuovo ruolo, sarà responsabile dell’intero ciclo di sviluppo dei programmi executive custom: dall’analisi dei bisogni aziendali alla progettazione dei percorsi formativi, dal coordinamento degli stakeholder alla gestione della learning experience. Nel corso della sua carriera ha collaborato con PMI, imprese familiari, grandi aziende e multinazionali globali, sviluppando una forte capacità di interpretare contesti differenti e costruire soluzioni formative realmente su misura.

Leadership, trasformazione organizzativa, innovazione e sviluppo rappresentano i temi centrali della sua attività professionale.

Temi oggi considerati particolarmente strategici. Infatti aecondo il World Economic Forum, entro il 2030 il 39% delle competenze attualmente richieste nel mondo del lavoro sarà trasformato o diventerà obsoleto. Allo stesso tempo, le organizzazioni che investono in programmi di formazione strutturata registrano profitti medi superiori del 24% rispetto a quelle che non lo fanno.

Eleonora Scalia collaborerà attivamente con i Centri di Competenza di H-FARM Business School, hub dedicati all’analisi delle tendenze globali, alla ricerca applicata e allo studio delle competenze emergenti. Un ecosistema che consente di sviluppare percorsi formativi costantemente aggiornati, capaci di rispondere alle sfide del presente e anticipare quelle del futuro.

“L’apprendimento continuo è oggi una leva strategica per la competitività delle organizzazioni. Il nostro obiettivo è progettare esperienze formative che non si limitino a trasferire conoscenze, ma che accompagnino concretamente persone e aziende nei processi di trasformazione e crescita”, afferma Eleonora Scalia.

Con questo ingresso, H-FARM Business School conferma il proprio impegno nel supportare manager, leader e organizzazioni attraverso programmi executive innovativi, personalizzati e orientati allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare un contesto economico e tecnologico in continua evoluzione.