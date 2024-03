Praticanti avvocate e dipendenti studi legali: al via il bando gratuito ODG

E’ aperta la selezione per il bando “ODG – Occupazione Digitale Giovani” per selezionare le prime 214 donne specialiste di “Italia Virtute”. Ne dà notizia il Consiglio Nazionale Forense sul proprio sito, in qualità di partner sostenitore del bando gratuito.

Cos’è il progetto ODG

ODG – Occupazione Digitale Giovani è un progetto selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale (istituito dalla legge 233/2021, attuazione del PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose), rivolto ...