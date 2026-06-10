Cristina Cengia

PwC Legal ha assistito OVS S.p.A., società quotata su Euronext Milan e tra i principali player nel settore dell’abbigliamento, nella predisposizione del piano di performance shares 2026-2028 e della relazione sulla remunerazione 2026, approvati dall’assemblea degli azionisti del 29 maggio 2026.

In particolare, PwC Legal ha curato la redazione del regolamento, della relazione illustrativa e del documento informativo relativi al piano, nonché della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

PwC Legal ha assistito OVS per i profili regolamentari con un team guidato dal partner Cristina Cengia e composto dal manager Alessandro Annunziata e dal senior associate Giovanni Cingolani e per i profili giuslavoristici da un team composto dal partner Francesca Tironi e dalla senior manager Silvia Basile.