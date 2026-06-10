In materia di immissioni sonore, il superamento della soglia di normale tollerabilità individuata attraverso il criterio differenziale di 3 decibel rispetto al rumore di fondo integra il fumus boni iuris necessario per la concessione della tutela d’urgenza. Quando le emissioni acustiche provenienti da un pubblico esercizio inserito in un contesto residenziale incidono sul riposo notturno e sull’equilibrio psicofisico degli abitanti, il periculum in mora può essere desunto dalle stesse caratteristiche...
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