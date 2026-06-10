Daniele Terenzi

Daniele Terenzi ha assunto il ruolo di Responsabile Tax dell’Area Roma e Sud Italia di STS Deloitte, Studio Tributario e Societario Deloitte, composta dalle sedi di Bari, Catania, Napoli e Roma.

In STS Deloitte dal 2001, Daniele Terenzi è diventato Partner nel 2014 e dal 2025 ha ricoperto il ruolo di Deputy del Responsabile Tax dell’area Roma e Sud Italia. Nel corso della sua carriera ha maturato un’ampia esperienza nell’assistenza a gruppi nazionali e internazionali in operazioni di fusioni e acquisizioni, riorganizzazioni aziendali e pianificazione fiscale internazionale in molteplici settori strategici, tra cui energia e oil, farmaceutico, telecomunicazioni, banche e grandi industrie dei beni di consumo.

“Sono onorato di assumere questo incarico di responsabilità in un territorio strategico con enormi potenzialità di crescita” – commenta Daniele Terenzi. “Porterò avanti l’eccellente lavoro svolto dai miei predecessori, rafforzando la nostra posizione di riferimento nel mercato tax e consolidando le relazioni con i nostri clienti più importanti. Continuerò a investire nella qualità dei nostri servizi e nello sviluppo dei nostri talenti, con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e di valore aggiunto nel complesso panorama fiscale nazionale e internazionale”.

“La nomina di Daniele Terenzi - ha commentato Alessandro Lualdi, Tax & Legal Business Leader di Deloitte - rappresenta una naturale evoluzione della nostra strategia di sviluppo organizzativo. La sua esperienza consolidata in ambito Corporate Tax, M&A e riorganizzazioni internazionali lo posiziona idealmente per guidare l’Area Roma e Sud Italia verso nuovi traguardi. Rivolgiamo a Daniele un caloroso in bocca al lupo per il nuovo incarico”.

Deloitte Tax&Legal è una realtà consolidata e leader nel panorama dei servizi professionali. Con 15 sedi in tutta Italia un team di oltre 1.200 professionisti altamente qualificati, fornisce una copertura capillare e un servizio di prossimità ai propri clienti offrendo copertura su tutte le principali aree di consulenza fiscale legale e societaria.