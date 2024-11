1MED, CRO -Contract Research Organization integra LB Research: gli advisor coinvolti

Marta Cosi, Stefano Candela, Andrea Corbelli, Pasquale Di Mino e Davide Geraci

Lexsential, con un team composto dai soci Stefano Candela e Pasquale Di Mino e dall’associate Marta Cosi nonché dagli associate Teresa Candela, Silvia Sarracino e dagli of counsel Sabrina Peron e Antonio Di Mino, ha assistito 1MED, CRO -Contract Research Organization (organizzazione di ricerca a contratto che fornisce servizi normativi e clinici di alta qualità alle imprese farmaceutiche, medicali e delle biotecnologie) e il fondo di private equity inglese Apposite Capital focalizzato esclusivamente sul settore sanitario e medicale, nell’integrazione di LB Research, Contract Research Organization che fornisce servizi completi di gestione di studi clinici in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto e leader di settore. L’aggiunta delle competenze di LB migliorerà l’offerta di servizi clinici di 1MED per gli studi farmaceutici e sui dispositivi medici. LB Research ha sviluppato un’esperienza particolarmente solida negli studi clinici oncologici, fornendo competenze complementari alle capacità di 1MED. Questa integrazione segna un passo avanti strategico nell’espansione delle operazioni cliniche di 1MED e nel rafforzamento della sua posizione nel mercato europeo dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici.

Per la parte finanziaria e fiscale 1MED è stata assistita da Mazars.

I soci di LB Research sono stati assistiti da BLF Studio Legale con un team formato dal partner Andrea Corbelli e dall’associate Davide Geraci che hanno curato, per conto degli stessi, gli aspetti legali dell’operazione, incluso il loro reinvestimento nel gruppo 1MED.

Marco Polo Advisor ha assistito i soci di LB Research per gli aspetti finanziari e nella negoziazione dell’operazione.