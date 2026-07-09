Il servizio di streaming proposto dalla Sky Österreich deve essere qualificato come servizio digitale, dato il carattere dinamico dell’offerta. Di conseguenza, il diritto di recesso non può essere escluso, cosicché il cliente dispone di un periodo di riflessione adeguato per valutare se l’abbonamento corrisponda alle sue aspettative. Così la Corte Ue nella causa C-234/25.
La vicenda
L’emittente televisiva privata austriaca Sky Österreich offre in Austria gli abbonamenti di streaming «Sport & Live...