Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'articolo 323 del Cp, sollevate, complessivamente, in riferimento agli articoli 11 e 97 della Costituzione, sono inammissibili;

LA MASSIMA

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Abrogazione - Costituzionalità. (Costituzione, articoli 11, 97 e 117, comma 1; Cp, articolo 323; legge 9 agosto 2024 n. 114, articolo 1, comma 1, lettera b))

Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'articolo 323 del Cp, sollevate, complessivamente, in riferimento agli articoli 11 e 97 della Costituzione, sono inammissibili; mentre sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009 n. 116 (Convenzione di Merida).