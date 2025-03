Accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali: quando può comportare il licenziamento per giusta causa? La giurisprudenza, nel qualificare l’accesso disfunzionale come atto contrario al c.d. “minimo etico”, contribuisce - da una parte – a fondare i presupposti per la giusta causa ex art. 2119 c.c., sgravando al contempo la società dal dover qualificare, nel proprio codice disciplinare, l’accesso abusivo come condotta espressamente passibile di sanzione