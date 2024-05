Accesso agli atti, il ricorso non può riguardare documenti non indicati nell’istanza originaria

Secondo il Tar di Salerno (sentenza n.876/2024) è inammissibile il ricorso in materia di accesso agli atti nella parte in cui il ricorrente pretende l’accesso a documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta con l’istanza di accesso amministrativa originaria. Infatti il giudizio in materia di accesso, pur attenendo al complessivo rapporto tra l’istante e l’Amministrazione, è tuttavia circoscritto nel suo oggetto dalla richiesta ostensiva già formulata, in quanto espressione dell’esercizio del...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi