La Corte d’Appello di Napoli (sezione IX, sentenza 27 maggio 2026 n. 4110) si pronuncia in tema di accollo, generalmente inquadrato nello schema del contratto a favore di terzo (cioè del creditore), che si distingue in liberatorio e cumulativo, a seconda che il creditore, manifestando la sua volontà di volerne profittare, dichiari di liberare, o meno, il debitore originario; quando manca, invece, l’adesione del creditore si parla di accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce fra accollante...
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