La Camera Arbitrale Patavina (CAP), associazione interprofessionale senza scopo di lucro, apre una nuova sede a Milano.
La sede della CAP, parte dell’Associazione Italiana Arbitrato, sarà ospitata presso CBA Studio Legale e Tributario
L’apertura della sede milanese rappresenta un ulteriore passo nel percorso di diffusione degli strumenti di giustizia alternativa (ADR), offrendo a imprese e professionisti un canale qualificato per la risoluzione delle controversie civili e commerciali attraverso l’arbitrato, quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria.
La Camera Arbitrale Patavina consente infatti alle parti di affidare la decisione delle controversie ad arbitri indipendenti e competenti, garantendo procedure specialistiche, flessibili e orientate alla definizione efficiente dei contenziosi.
Matteo Maci è stato designato Responsabile Provinciale, mentre Ilaria Canepa ricoprirà il ruolo di Segretario Generale.