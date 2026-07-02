Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, termine di decadenza e comunicazione della domanda di mediazione; (ii) mediazione obbligatoria, pendenza del giudizio e comunicazione della domanda di mediazione; (iii) mediazione obbligatoria, successioni ereditarie e domanda di accertamento della qualità di erede; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ