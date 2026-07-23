Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione, nomina dell’esperto nel corso della procedura e accordo sulla produzione in giudizio della relazione; (ii) negoziazione assistita obbligatoria, ambito applicativo ed azione di accertamento negativo del credito; (iii) mediazione obbligatoria, partecipazione delegata e conferimento del potere rappresentativo; (iv) domanda di mediazione, condizione di procedibilità...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ