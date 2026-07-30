Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversia soggetta a negoziazione assistita, esperimento della mediazione e condizione di procedibilità; (ii) fideiussione, azione di regresso del confideiussore e procedura di mediazione obbligatoria; (iii) vendita immobiliare, azione di accertamento della legittimità del recesso da proposta irrevocabile e mediazione obbligatoria; (iv) proposta di conciliazione formulata...

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