Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) procedimento di mediazione e portata dell’obbligo informativo imposto all’avvocato nei confronti dell’assistito; (ii) accordo di mediazione, regime della trascrizione ed autenticazione delle sottoscrizioni delle parti; (iii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mediazione demandata e parte onerata; (iv) contratti agrari, tentativo di conciliazione e riassunzione...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ