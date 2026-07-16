Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e competenza per territorio degli organismi; (ii) mediazione delegata, persona giuridica e partecipazione delegata; (iii) controversie nel settore delle telecomunicazioni, tentativo obbligatorio di conciliazione ed assistenza del difensore; (iv) mediazione obbligatoria e potere di rappresentanza del difensore delegato; (v) negoziazione assistita ...

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