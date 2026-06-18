Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie agrarie, pronuncia di incompetenza e tentativo obbligatorio di conciliazione; (ii) procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e presupposti di ammissibilità del ricorso; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condanna a titolo di responsabilità aggravata; (iv) arbitrato e criteri...

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