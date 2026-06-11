Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione demandata, decorso del termine semestrale di durata della procedura e condizione di procedibilità della domanda; (ii) negoziazione assistita obbligatoria, inerzia dell’attore e condizione di procedibilità della domanda; (iii) condominio negli edifici, mediazione obbligatoria e legittimazione alla partecipazione dell’amministratore; (iv) mediazione obbligatoria...

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