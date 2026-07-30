Manfredi Luongo, Alessia Trevisan

ADVANT Nctm ha assistito Sblendido Holding S.r.l. nella cessione di una partecipazione di maggioranza di Green and Green S.r.l., società attiva nella prestazione di servizi di ingegneria e nello sviluppo di progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture, a Ingenieros Emetres S.L. (IM3), gruppo ingegneristico spagnolo con una consolidata presenza internazionale e una significativa esperienza negli stessi settori.

Nell’ambito dell’operazione, ADVANT Nctm ha, inoltre, assistito Sblendido Holding nella definizione di specifici accordi commerciali relativi ai diritti di proprietà intellettuale connessi all’attività della società target.

ADVANT Nctm ha assistito Sblendido Holding con un team coordinato dalla partner Alessia Trevisan, affiancata dalla senior associate Debora Amati e dall’associate Marianna Loprevite per gli aspetti corporate/M&A, nonchè dal partner Manfredi Luongo e dall’associate Alessandra Renzi per i profili fiscali. I contratti commerciali sono stati seguiti dalla counsel Francesca Rogai con l’associate Davide De Fazio, i profili di diritto del lavoro dalla counsel Marzia Sansone e dalla managing associate Mariateresa Miglietta e gli aspetti di proprietà intellettuale dalla counsel Francesca Romana Florio con l’associate Carlo Russo.

L’acquirente è stato assistito da Giulio De Nicola dello Studio Avvocato De Nicola e da Abel Lopez Royo dello Studio Legale RAICH & VIA per gli aspetti di diritto spagnolo, con il supporto di Francesco Amadei in qualità di advisor e del Dott. David Micaglio di ASCON S.r.l. per la due diligence contabile e fiscale.