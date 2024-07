ADVANT Nctm e LCA studio legale con REAM SGR ed Al Gilà S.r.l. nella cessione dell’Algilà Ortigia Charme Hotel

Vito Bisceglie, Filippo Donati

REAM SGR, per conto del Fondo Geras 2, ha concluso con Al Gilà S.r.l. un’operazione di sale & lease back avente ad oggetto l’Algilà Ortigia Charme Hotel, prestigioso complesso immobiliare a destinazione turistico ricettiva situato nel centro storico dell’isola di Ortigia, a Siracusa.

ADVANT Nctm ha assistito REAM SGR con un team guidato dai partner Vito Bisceglie (in foto a sinistra), responsabile del dipartimento immobiliare, e Rosemarie Serrato, coadiuvati da Francesco Bigerna per i profili investment e Antonella Scarciello e Sara Petricciuolo per i profili di diritto urbanistico.

LCA Studio Legale ha assistito Al Gilà S.r.l. con Filippo Donati (in foto a destra), Of Counsel dello Studio.