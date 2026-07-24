Nelle gare per l’affidamento di servizi cloud aggiudicate al maggior sconto sul listino, è legittima la valutazione di non anomalia che ammetta, quale voce di ricavo idonea a sorreggere un’offerta strutturalmente sottocosto sulla singola componente, i c.d. rebates indiretti – ossia le premialità differite riconosciute dai distributori al raggiungimento di determinati volumi di transato – anche quando esse maturino da rapporti commerciali e da prodotti estranei alla specifica commessa, trattandosi...
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