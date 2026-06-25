In tema di crisi della coppia e di regolamentazione dei rapporti relativi all’animale d’affezione vissuto nel nucleo familiare, è inammissibile, per difetto del requisito della residualità, il ricorso ex articolo 700 del Cpc con cui uno degli ex conviventi o coniugi separati chieda, in via d’urgenza, il ripristino di diritti di visita, gestione e accudimento del cane già accudito durante la convivenza o il matrimonio.

Il valore di Fido nella coppia che si separa

L’animale da compagnia, pur inserito nella vita affettiva della famiglia e pur essendo...