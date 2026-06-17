Nel giudizio relativo ai contratti agrari, la qualificazione del rapporto discende dal titolo negoziale e dall’oggetto del contratto, non potendo l’uso unilaterale del fondo da parte dell’affittuario alterarne la natura né incidere sulla competenza funzionale della Sezione Specializzata Agraria. La costituzione tardiva del convenuto nel rito agrario determina la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, incluse quelle dirette a contestare la natura del rapporto o a dedurre inadempimenti del concedente. Gli accordi derogatori alla durata legale del contratto sono validi quando stipulati con assistenza sindacale ai sensi dell’art. 45 L. 203/1982, e la dichiarazione contrattuale che attesta tale assistenza ha valore probatorio privilegiato, superabile solo mediante azione di annullamento per vizi del consenso o querela di falso. L’eccezione di inadempimento dell’affittuario non può giustificare la sospensione totale del canone quando il godimento del fondo sia comunque mantenuto e non sussiste litisconsorzio necessario tra comproprietari nell’azione di risoluzione per morosità, essendo ciascun contitolare legittimato ad agire autonomamente per la tutela del bene comune.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 12 giugno 2026 n. 19483.

Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario comprendere la disciplina dell’onere della tempestività delle eccezioni nel rito agrario e del lavoro ai sensi del Codice di procedura civile italiano.

L’onere della tempestività

Nel rito agrario, come nel rito del lavoro, cui è strutturalmente assimilato, la tempestività delle difese del convenuto rappresenta un elemento essenziale per la corretta formazione del thema decidendum. L’art. 416 c.p.c. impone al resistente di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, depositando memoria contenente tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché eventuali domande riconvenzionali.

La tardiva costituzione determina una decadenza automatica e insanabile, che impedisce l’ingresso nel processo di questioni nuove, anche se astrattamente rilevanti ai fini della decisione. In appello, l’art. 437 c.p.c. rafforza tale preclusione, vietando l’introduzione di eccezioni nuove e limitando il giudizio alla verifica della correttezza della decisione impugnata sulla base del materiale tempestivamente acquisito.

Ne deriva che il convenuto che non rispetta i termini di costituzione perde definitivamente la possibilità di contestare la qualificazione del rapporto, dedurre inadempimenti della controparte o proporre domande riconvenzionali, con effetti potenzialmente decisivi sull’esito del giudizio.

Il caso esaminato

La controversia nasce dal fatto che Tizia aveva concesso in affitto a Caio un fondo rustico con fabbricati, mediante contratto stipulato con assistenza sindacale. Dopo alcuni anni, Tizia lamentava la persistente morosità dell’affittuario e la mancata restituzione del fondo alla scadenza pattuita, sostenendo che Caio continuasse a occupare il bene senza titolo. Agiva quindi davanti alla Sezione Agraria del Tribunale chiedendo la risoluzione del contratto, il rilascio del fondo e il pagamento dei canoni arretrati e dell’indennità di occupazione. Caio si costituiva solo il giorno prima dell’udienza, eccependo la natura non agraria del rapporto e deducendo l’inadempimento della locatrice per presunte carenze strutturali e per l’interruzione dell’energia elettrica.

Il Tribunale riteneva che il contratto, qualificato espressamente come affitto agrario e assistito dalle organizzazioni professionali, fosse correttamente devoluto alla competenza della Sezione Agraria e pertanto considerava tardive e quindi precluse le eccezioni del convenuto e accertava la morosità, dichiarando risolto il rapporto e condannando Caio al rilascio e ai pagamenti richiesti.

Caio proponeva appello insistendo sulla natura locatizia ordinaria del rapporto, sulla durata legale del contratto e sull’inadempimento della concedente. La Corte d’appello respingeva integralmente il gravame, confermando la validità della deroga assistita alla durata legale, l’inammissibilità delle eccezioni nuove e la permanenza del godimento del fondo da parte dell’affittuario.

Ricorrendo in cassazione, Caio deduceva quattro motivi: competenza, durata, inadempimento e litisconsorzio. La Corte rigettava il ricorso, affermando che la qualificazione agraria discende dal titolo negoziale, che la deroga assistita è pienamente valida, che le eccezioni tardive restano precluse e che non sussiste litisconsorzio necessario tra comproprietari nell’azione di risoluzione per morosità.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi proposti dall’affittuario, rigettandoli integralmente e confermando la correttezza della decisione della Corte d’appello. Ha innanzitutto ribadito che la qualificazione del rapporto come affitto agrario discende dal titolo negoziale e dall’oggetto del contratto, non potendo essere modificata dall’uso unilaterale del fondo per finalità non agricole. Il contratto, espressamente definito come affitto di fondo rustico e stipulato con assistenza sindacale, radicava la competenza della Sezione Agraria, che non poteva essere messa in discussione mediante eccezioni tardive. La Corte ha infatti sottolineato che la costituzione dell’affittuario il giorno precedente l’udienza di primo grado comportava la decadenza da tutte le eccezioni non rilevabili d’ufficio, incluse quelle relative alla natura del rapporto, all’inadempimento della concedente e alle condizioni del fondo.

Quanto alla durata del contratto, la Cassazione ha confermato la piena validità della deroga assistita alla durata legale, richiamando il valore probatorio privilegiato della dichiarazione di assistenza sindacale, superabile solo mediante azione di annullamento per vizi del consenso o querela di falso. Ha escluso che l’affittuario potesse sospendere integralmente il pagamento del canone, poiché aveva comunque mantenuto il godimento del fondo e dei fabbricati, con conseguente alterazione del sinallagma contrattuale. Le deduzioni relative al distacco dell’energia elettrica e alla presenza di amianto sono state ritenute tardive e prive di adeguato supporto probatorio.

La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra comproprietari, affermando che ciascun contitolare è legittimato ad agire autonomamente per la tutela del bene comune, salvo dissenso espresso degli altri partecipanti alla comunione. Non essendo stato allegato né provato alcun dissenso, l’azione promossa da Tizia era pienamente valida. Conclusivamente, la Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.