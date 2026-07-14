Il 2 agosto segna una tappa importante nel percorso di applicazione dell’AI Act, il Regolamento europeo destinato a disciplinare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei Paesi dell’Unione. Nonostante il quadro normativo entri in vigore in modo progressivo, la nuova scadenza rappresenta un banco di prova concreto anche per gli studi legali, chiamati a dimostrare di aver adottato misure organizzative adeguate a governare l’impiego delle tecnologie di AI. La tematica non riguarda soltanto i grandi...
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